BARBARA PRAVI – TOURNEE SALLE ARISTIDE BRIAND, 24 février 2023, SAINT CHAMOND.

BARBARA PRAVI – TOURNEE SALLE ARISTIDE BRIAND. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

VILLE DE SAINT CHAMOND (3-LD2021-000716) présente ce concert. + 1ère partie Blond Barbara Pravi a touché le cœur du public avec le titre “Voilà”, devenu l’hymne francophone de l’Eurovision 2021. Cette fille, autrice-compositrice un peu perchée, qui cambriole depuis quelques mois les attentions de la scène musicale, a bel et bien prisson envol. Il faut écouter avec une légèreté grave ce que ces volatiles, symboles libres, ont à nous dire. Comprendre que l’oiseau, c’est elle, c’est lui, c’est nous. Barbara nous fredonne avec passion ses propres évolutions et nous livre son regard sur la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux. 1ère partie: Blond Blond nous chante ses amours brûlantes à la manière de Gainsbourg.Tarifs Réduits Familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires d’aides sociales (RSA,CMU), enfant de moins de 14 ans.Réservation PMR: 04 77 31 04 41 Barbara PRAVI

SALLE ARISTIDE BRIAND SAINT CHAMOND avenue Antoine Pinay Loire

