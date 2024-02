BARBARA PRAVI RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, samedi 19 octobre 2024.

Après un an d’absence et un petit tour au cinéma, Barbara Pravi marque son retour en janvier 2024 avec un nouveau titre, « Bravo » , qui s’impose aussitôt dans le paysage musical français, et annonce l’arrivée d’un nouvel album à l’automne 2024.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-10-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69