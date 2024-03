BARBARA PRAVI PALOMA – GRANDE SALLE Nimes, samedi 7 décembre 2024.

Barbara Pravi ne fait pas que chanter, elle raconte des histoires. Quand elle danse, on ne sait pas si elle vient d’Afrique, d’Israël ou d’un nid d’oiseaux. Quand elle chante, elle sourit, et quand la chanson est terminée, de temps en temps, elle lève le poing. De toute sa chair, de tout son cœur. Elle réunit. Elle entraîne. Elle enrobe. Et elle emporte tout sur son passage.Après un an d’absence et un petit tour au cinéma, elle est de retour avec un nouveau titre, Bravo , qui s’impose aussitôt dans le paysage musical français, et annonce l’arrivée d’un nouvel album à l’automne 2024.

Tarif : 29.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-12-07 à 20:00

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30