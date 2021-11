Barbara Pravi « Le tour » Forges-les-Eaux, 17 novembre 2022, Forges-les-Eaux.

Barbara Pravi « Le tour » Forges-les-Eaux

2022-11-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-17

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Après avoir touché le cœur du public avec le titre «Voilà», devenu l’hymne francophone de l’Eurovision 2021, Barbara Pravi dévoile son premier album « On n’enferme pas les oiseaux ». Preuve que cette fille, autrice- compositrice un peu perchée, qui cambriole depuis quelques mois les attentions de la scène musicale, a bel et bien pris son envol. Il faut écouter avec une légèreté grave ce que ces volatiles, symboles libres, ont à nous dire. Comprendre que l’oiseau, c’est elle, c’est lui, c’est nous. Barbara nous fredonne avec passion ses propres évolutions et nous livre son regard sur la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux.

Jeudi 17 novembre 2022 à 20:30 !

ON N’ENFERME PAS LES OISEAUX

Forges-les-Eaux

