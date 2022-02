BARBARA PRAVI + Laura Cahen Alhambra, 17 mars 2022, Genève.

BARBARA PRAVI + Laura Cahen

Alhambra, le jeudi 17 mars à 19:00

Barbara Pravi : Révélée par sa participation à l’Eurovision 2021, Barbara Pravi est une auteure-compositrice-interprète expérimentée. Après avoir écrit pendant des années pour de grands artistes de la chanson française, elle prend désormais son envol en écrivant pour et sur elle. Impliquée dans la lutte des violences faites aux femmes, ses paroles sont engagées et intenses, portée par une voix puissante et pleine d’émotion. Quelques notes de piano, et Barbara Pravi nous embarque et nous berce dans son univers intimiste. Laura Cahen : S’affirmer c’est se libérer. C’est le chemin qu’a choisi Laura Cahen, auteure-compositrice-interprète originaire de Nancy. Sa voix haut perchée touche nos émotions enfouies, notre fragilité profonde tandis que les arrangements de Dan Levy nous plongent dans un rêve onirique. Laura Cahen exprime, avec son nouvel album Une Fille, sa personnalité artistique et sa sexualité, sans détour ni artifices. Un manifeste tout en douceur entre révélations intimes et sujets universels. Courageux et captivant.

De CHF 29.- à CHF 43.-

Voix de Fête présente : Barbara Pravi + Laura Cahen en concert à l’Alhambra, le 17 mars 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T23:00:00