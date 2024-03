BARBARA PRAVI – BARBARA PRAVI 1ERE PARTIE L’ECHONOVA St Ave, vendredi 13 décembre 2024.

? Ouverture des portes : 20H00 – Début des concerts : 20H30?? Si vous aimez : Juliette Armanet, la chanson française et vous faire kidnapper par les émotionsBARBARA PRAVIEn 2021, Barbara Pravi éclate au grand jour lorsqu’elle représente la France à l’Eurovision et décroche la seconde place avec sa chanson « Voilà » qui devient un hymne international. (Single de Diamant à l’international et de platine en France).La même année, elle obtient le Grand Prix Sacem de la chanson de l’année puis elle est sacrée révélation féminine aux Victoires de la Musique 2022 avec son album « On n’enferme pas les oiseaux ». Après une tournée de cent vingt dates dans plus de vingt pays à guichets fermés, deux Trianon et un Olympia complets, elle prouve qu’elle est définitivement une artiste majeure de la nouvelle scène française. Après un an d’absence et un petit tour au cinéma, elle marque son retour en 2024 avec un nouvel album prévu pour l’automne et une tournée qui passera le 13 Décembre par L’Echonova !

Tarif : 17.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-12-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56