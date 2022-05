BARBARA PRAVI

2022-05-31 – 2022-05-31 Barbara nous fredonne avec passion ses propres évolutions et nous livre son regard sur la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux. On n’enferme pas les oiseaux – Tour

Après avoir touché le coeur du public avec le titre “Voilà”, devenu l’hymne francophone de l’Eurovision 2021, Barbara Pravi dévoile son premier album On n’enferme pas les oiseaux. Barbara nous fredonne avec passion ses propres évolutions et nous livre son regard sur la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

