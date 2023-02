BARBARA THEATRE DE PASSY, 13 mars 2023, PARIS.

BARBARA THEATRE DE PASSY. Un spectacle à la date du 2023-03-13 à 21:00 (2023-02-13 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

THEATRE DE PASSY (L-D-21-611) PRESENTE : ce concert. Barbara, Romanelli, deux destins pour un seul amour : la musique. A travers les chansons inoubliables de celle qui se racontait en musique, Roland nous livre pudiquement, mais non sans humour, quelques anecdotes de leur vie artistique commune (il l’accompagnera pendant une vingtaine d’années). On rit autant que l’on pleure, car la Dame Brune de « Nantes » ou « Dis quand reviendras-tu ?» avait aussi un côté fripon et un sens de la dérision insoupçonnés, que Romanelli et sa complice Rebecca Mai nous évoquent sur scène avec délice à travers une vingtaine de chansons Accès personnes à mobilité réduite : 01 82 28 56 40

THEATRE DE PASSY PARIS 95 rue de Passy Paris

Accès personnes à mobilité réduite : 01 82 28 56 40

