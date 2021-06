Barbara Klemm : Les lieux d’Hölderlin / Hölderlins Orte Aix-en-Provence, 10 juin 2021-10 juin 2021, Aix-en-Provence.

Barbara Klemm : Les lieux d’Hölderlin / Hölderlins Orte 2021-06-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-23 18:00:00 18:00:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence

Barbara Klemm a marché sur les pas du poète et a suivi, avec son propre regard, la trace des lieux qui ont marqué l’œuvre et la vie d’Hölderlin. Avec son appareil photographique, elle s’est concentrée sur ce que les yeux du poète ont vu, ce qui l’a inspiré, et a capturé les perspectives présentées dans ses vers : des berges du Neckar à la Grèce, de Tübingen à Bordeaux, des lieux réels aux lieux fictifs …

En regardant dans la même direction, photographies et vers se rencontrent dans cette exposition, conçue comme un itinéraire. Barbara Klemm est ainsi parvenue à se rapprocher de ce poète, qui comme nul autre, a exploré les frontières de langue allemande.

Vers et photographies sont accompagnés, dans cette version de l’exposition, d’informations biographiques en français afin que visiteurs plus ou moins familiers du poète puissent, eux aussi, suivre l’itinéraire d’Hölderlin.



Vernissage le 2 juillet à 18h30, en présence du Dr. Sandra Potsch, Directrice du Hölderlin-Turm à Tübingen

À l’occasion du 250e anniversaire de Friedrich Hölderlin, Barbara Klemm, une des photographes allemandes des plus réputées, a saisi en image les étapes de la vie du célèbre poète qui a longtemps résidé et est mort à Tübingen, ville partenaire d’Aix-en-Pce

+33 4 42 21 29 12 http://www.cfaprovence.com/

