Bayonne Pyrénées-Atlantiques La plus célèbre des sopranos enveloppe de sa voix sacrée le blues profane de Billie Holiday, Curtis Mayfield ou JB Lenoir.

De l’opéra au jazz en passant par le gospel, la voix de la grande Barbara Hendricks ravit les publics du monde entier depuis plus de 40 ans. Celle qui fit ses premiers pas dans le jazz en 1994 au Festival de Montreux renoue de la plus belle des manières avec ses racines.

Accompagnée par ses musiciens talentueux, la diva chante le negro spiritual de son enfance, le blues et l’injustice envers les Noirs américains ; des chansons qui résonnent encore fort aujourd’hui. Martin Luther King n’est jamais très loin, compagnon de toujours dans son combat pour l’égalité entre les hommes et les peuples.

Musiciens : Mathias Algotsson (piano, orgue Hammond) – Max Schultz (guitare) – Ulf Englund

(guitares)

