BARBARA HENDRICKS ET SON BLUES BAND The Road Of Freedom PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL, 19 février 2023, PARIS.

BARBARA HENDRICKS ET SON BLUES BAND The Road Of Freedom PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 16:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 50.0 à 65.0 euros.

LE BUREAU DES SPECTACLES (2-003654&3-002726) PRESENTE EN ACCORD AVEC ACCES CONCERT CE CONCERT BARBARA HENDRICKSUne des cantatrices les plus reìputeìes au monde, Barbara Hendricks est inviteìe par Claude Nobs, fondateur du Festival de Montreux, pour lui faire faire ses premier pas dans le monde du jazz en 1994. Quoi de plus naturel dans le fond : cette musique vit en elle depuis toujours, elle fait partie de ses racines, elle qui commenc?a le chant avec des Negro spirituals dans l'eìglise de son peÌre, pasteur dans l'Arkansas.ApreÌs avoir abordeì pendant de nombreuses anneìes le reìpertoire des grands jazzmen / women du 20eÌme sieÌcle, qu'ils soient instrumentistes (Duke Ellington) ou vocalistes (Billie Holiday), Barbara Hendricks se plonge depuis une dizaine d'anneìes dans les racines du jazz : le blues. Ce fut d'abord le cas avec le programme Blues Everywhere I Go qui nous menait au cœur du delta du Mississippi ; elle nous propose aujourd'hui un nouveau projet : The Road to Freedom (Le Chemin vers la Liberteì).Les chansons de blues et gospel ont jouéì un ro?le treÌs important en accompagnant et inspirant les activistes courageux qui ont luttéì pour les droits civiques aux Eìtats-Unis, lutte meneìe par Martin Luther King dans les années 1950 et 1960.La force de l'eìmotion de ces chansons et l'exemple de la conviction des activistes sont plus que jamais neìcessaires pour nous aider aÌ faire face aux complexiteìs et aux contradictions de notre monde d'aujourd'hui, trop souvent baseì sur la division et la haine, et pas assez sur l'amour et la solidariteì dont parlait en permanence le Dr. King.Pendant le concert, Barbara Hendricks citera des extraits de discours de Martin Luther King, dont la moderniteì du message est encore d'une actualiteì criante 60 ans apreÌs. Elle reìcitera eìgalement le poeÌme Home de Warsaw Shire lors de son Medley pour les enfants reìfugieìsCe programme original, au swing irrésistible, foisonne de trouvailles, charme et surprend par son originalitéì. Dans le blues, la voix de Barbara Hendricks est comme un grand vin ; elle murit, s'enrichit de couleurs somptueuses, de rondeur et de chaleur. Elle met sa voix reconnaissable entre toutes au service de cette musique : une voix savoureuse aux timbres variés et une richesse des couleurs qui rend ce répertoire fascinant et envoûtant.

PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL PARIS PLACE DE L'HERMITAGE

