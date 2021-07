Saint-Jean-de-Muzols Saint-Jean-de-Muzols Ardèche, Saint-Jean-de-Muzols Barbara Furtuna : polyphonie corse – 24ème Festival Vochora Saint-Jean-de-Muzols Saint-Jean-de-Muzols Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Jean-de-Muzols

Barbara Furtuna : polyphonie corse – 24ème Festival Vochora 2021-07-30 20:45:00

Saint-Jean-de-Muzols Ardêche EUR 12 20 Avec plus de 1200 concerts un peu partout dans le monde, l'ensemble Barbara Furtuna est devenu incontournable sur la scène vocale. Le quatuor reste fidèle à l'esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des compositions originales. vochora@wanadoo.fr +33 4 75 07 30 98

Saint-Jean-de-Muzols 45.08323#4.81481