Arles Église Saint-Julien Arles, Bouches-du-Rhône Barbara Furtuna Église Saint-Julien Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Barbara Furtuna Église Saint-Julien, 10 novembre 2021, Arles. Barbara Furtuna

Église Saint-Julien, le mercredi 10 novembre à 20:30

Avec plus de 1200 concerts un peu partout dans le monde, l’ensemble Barbara Furtuna est devenu, en 20 ans d’existence, incontournable sur la scène vocale. Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des compositions originales. Le groupe ne s’est jamais laissé enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople ou plus récemment les ténors Plàcido Domingo et Roberto Alagna. Billetteries : Office de Tourisme Arles Camargue, 9 Bd des Lices, 13200 Arles, 04 90 18 41 20, Sur place le jour du concert à partir de 18h30 Et en ligne sur [www.barbara-furtuna.fr](http://www.barbara-furtuna.fr/) Ouverture des portes à 20h – placement libre

Tarif unique 20€ – gratuit pour les – 12 ans

Le quatuor de voix corses en concert à Arles Église Saint-Julien 34 rue du 4-Septembre 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Église Saint-Julien Adresse 34 rue du 4-Septembre 13200 Arles Ville Arles lieuville Église Saint-Julien Arles