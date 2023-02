BARBARA DEX Thank God I’m a Country Girl DE ROMA, 12 février 2023, BORGERHOUT.

BARBARA DEX Thank God I’m a Country Girl DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 15:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Barbara Dex en countrymuziek – dat klikt en dat weten we. Denk aan de succestours Dollymentary met Gunther Verspecht waarin ze in de huid kroop van Dolly Parton of aan Ode aan Bobbejaan met Jan De Smet en Guido Belcanto waarin zij zorgde voor de legendarische en onweerstaanbare country-snik van sommige van Bobbejaan Schoepens’ liederen. Countrymuziek ligt haar vocaal bijzonder goed; ze voelt zich aangetrokken tot de uit het leven gegrepen verhalen die kenmerkend zijn voor het genre. In Thank God I’m A Country Girl plaatst Barbara countryzangeressen op een piëdestal, want is het niet zo dat we té weinig vrouwenstemmen in de eerder conservatieve countrywereld horen? Barbara koestert een enorme bewondering voor countrygrootheden als Dolly Parton, Emmylou Harris, Tammy Wynette, Patsy Cline, Loretta Lynn, Lucinda Williams, June Carter, Cindy Walker. In deze voorstelling trekt ze dan ook alle registers open om u te verwennen op een muzikale avond vol hartverwarmende countrymuziek, allemaal van vrouwen!

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

In deze voorstelling trekt ze dan ook alle registers open om u te verwennen op een muzikale avond vol hartverwarmende countrymuziek, allemaal van vrouwen!

