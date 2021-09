Barbara Butch Piscine Georges Vallerey, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 1h

gratuit

Swimming-Pool Party – DJ Set

Barbara Butch, DJ parisienne avec l’accent du sud, sait faire danser n’importe quel public. Elle se fait connaître d’abord dans les petits bars incontournables de la capitale comme Les Souffleurs et le Raymond Bar puis fait son entrée au Rosa Bonheur, débu t une belle histoire d’amour qui dure jusqu’à présent. Barbara Butch et ses sets électro / disco a le don de faire danser ou chanter chaque personne qui pose le pied sur le dancefloor. On a pu la voir à la Machine du Moulin Rouge, au Glazart, dans des festivals comme le Sziget ou le Paris Têtu Festival et dans pleins d’événements privés et corporate. Incapable de renoncer à la fête et au dancefloor, elle créé pendant les confinements les soirées virtuelles L’Appartchezmoi réunissant plus de 1000 personnes par mois. Si vous ne l’avez jamais entendue en live, vous l’avez certainement vue sur la couverture de Télérama ou en égérie de Jean Paul Gaultier. Barbara Butch a plus d’une corde à son arc et ce qui est sûr, c’est qu’elle vise toujours en plein cœur. A l’occasion de Nuit Blanche, Barbara Butch animera une soirée spéciale à la piscine olympique Georges-Vallerey. Vous pourrez participer à la Swimming-pool party en maillot de bain, les pieds dans l’eau ou sur les gradins environnants le bassin.

La soirée sera également l’occasion de découvrir la natation artistique, avec un ensemble de show réalisés par les athlètes de la Fédération Française de Natation.

Projet réalisé avec le concours technique de la Direction de la Jeunesse et des Sports de Paris, avec le soutien du Carreau du Temple et de Paris 2024, dans le cadre de l’Olympiade culturelle.

L’artiste sur Instagram

Nuit Blanche -> Nuit Blanche

Piscine Georges Vallerey 148 avenue Gambetta Paris 75020

3bis, 11 : Porte des Lilas (187m) 3bis : Saint-Fargeau (394m) 60, 61, 96, 105 3b : Porte des Lilas



Contact : https://www.vallerey-piscine.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/category/DJ/Barbara-Butch-79259261207/

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T01:00:00+02:00

crédit The shuugit