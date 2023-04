PORTES OUVERTES CIDRERIE DE WARNECOURT 8, la Grande Rubrique, 10 juin 2023, Barbaise.

Venez découvrir la cidrerie de Warnécourt, son histoire et ses produits lors de ses portes ouvertes les 10 et 11 juin de 9h à 18h.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

8, la Grande Rubrique

Barbaise 08430 Ardennes Grand Est



Come to discover the cider factory of Warnécourt, its history and its products during its open doors on June 10th and 11th from 9 am to 6 pm

Venga a descubrir la sidrería Warnécourt, su historia y sus productos durante su jornada de puertas abiertas los días 10 y 11 de junio de 9.00 a 18.00 h

Entdecken Sie die Cidrerie de Warnécourt, ihre Geschichte und ihre Produkte bei ihrem Tag der offenen Tür am 10. und 11. Juni von 9 bis 18 Uhr

