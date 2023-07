Marché Potier de Baratier Place du village Baratier, 4 août 2023 09:00, Baratier.

20 céramistes seront présents exposent leur production de terre vernissée, raku, grès, porcelaine, terre enfumée, faïence… Vendredi 4 août, 09h00 1

https://www.terresdeprovence.org/baratier

À vos calendriers !

Nous sommes très heureux de vous accueillir le vendredi 4 août dans le village de Baratier qui se trouve dans les Hautes-Alpes !

Plus de 20 céramistes seront présents de 9h à 19h, ils viennent de partout en France et exposent leur production de terre vernissée, raku, grès, porcelaine, terre enfumée, faïence… Au travers de pièces utilitaires mais également de sculpture, de bijoux, de pièces artistiques.

Johannès vous fera une démonstration d’une cuisson Raku.

Et parce que notre métier se perpétue, il y aura des stands « jeunes potiers » installés récemment dans notre département.

Et dans l’après-midi de 15h à 17h, démo et atelier :

• Sculpture

• Tournage

• Modelage enfants

Et vive la céramique !

Informations :

De 9 h à 19 h, entrée libre

Sous l’égide des associations Terres de Provence et Terres d’en haut.

Place du village 05200 Baratier Baratier 05200 Hautes-Alpes