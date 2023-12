Spectacle – Aux origines du monde : contes inuits Baraqueville, 1 décembre 2023, Baraqueville.

Baraqueville,Aveyron

Emerveillez-vous en famille autour de contes venus d’ailleurs.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . 8 EUR.

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



Marvel with your family at tales from around the world

Maravíllese en familia con cuentos de todo el mundo

Staunen Sie mit Ihrer Familie über Märchen aus anderen Ländern

Mise à jour le 2023-11-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI