Le(s) Mois du Théâtre – Spectacle » WALLWAC » Baraqueville, 25 novembre 2023, Baraqueville.

Baraqueville,Aveyron

Wally va vous faire pleurer, rire, mais surtout vous toucher, il se produit sur toutes les plus grandes scènes et les plus grands théâtres de France. Il sera pour vous tout un week-end au Fauteuil Rouge de Baraqueville, pour votre plus grand plaisir..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 20 EUR.

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



Wally will make you cry, laugh, but above all, touch you. He performs on all the biggest stages and the greatest theaters in France. He’ll be at the Fauteuil Rouge in Baraqueville for a whole weekend, for your enjoyment.

Wally le hará llorar, reír, pero sobre todo le emocionará. Actúa en todos los grandes escenarios y en los teatros más importantes de Francia. Estará en el Fauteuil Rouge de Baraqueville durante todo un fin de semana para su disfrute.

Wally wird Sie zum Weinen, Lachen, aber vor allem zum Berühren bringen. Er tritt auf allen großen Bühnen und in den größten Theatern Frankreichs auf. Er wird ein ganzes Wochenende lang im « Fauteuil Rouge » in Baraqueville für Sie da sein, zu Ihrem größten Vergnügen.

