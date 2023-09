Le(s) Mois du Théâtre – Théâtre: « Une fleur sur les Ruines » Baraqueville, 18 novembre 2023, Baraqueville.

Baraqueville,Aveyron

Pour la 2 ème Edition Le(s) Mois du Théâtre, venez découvrir le Théâtre sous toutes ses formes..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 50 EUR.

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



For the 2nd edition of Le(s) Mois du Théâtre, come and discover theater in all its forms.

Para la 2ª edición de Le(s) Mois du Théâtre, venga a descubrir el teatro en todas sus formas.

Ausgabe des Le(s) Mois du Théâtre (Theatermonat) entdecken Sie das Theater in all seinen Formen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI