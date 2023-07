Pièce de théâtre « L’île des chèvres » – Au GAEC de Païdol Baraqueville, 26 août 2023, Baraqueville.

Baraqueville,Aveyron

Testez cette formule inédite et laissez vous porter par une soirée théâtre et repas à la ferme!.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . 15 EUR.

Try out this unique formula and let yourself be carried away by an evening of theater and dinner on the farm!

Pruebe esta nueva fórmula y déjese llevar por una velada de teatro y cena en la granja

Testen Sie diese neue Formel und lassen Sie sich von einem Theaterabend und einem Essen auf dem Bauernhof mitreißen!

Mise à jour le 2023-06-12 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI