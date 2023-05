Concours d’agility, 27 mai 2023, Baraqueville.

L’association Canisport du Ségala vous invite à venir admirer les équipes : un rendez-vous au poil pour les amoureux des chiens !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



The association Canisport du Ségala invites you to come and admire the teams: a hairy appointment for dog lovers!

La asociación Canisport du Ségala le invita a venir a admirar a los equipos: ¡un evento espeluznante para los amantes de los perros!

Der Verein Canisport du Ségala lädt Sie ein, die Teams zu bewundern: ein haarsträubender Termin für Hundeliebhaber!

Mise à jour le 2023-05-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI