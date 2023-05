Ciné-débat sur les zones humides, 12 mai 2023, Baraqueville.

L’eau est un véhicule pour des espèces menacées mais également pour des sites en danger, tels que les zones humides, comme nous l’explique Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



Water is a vehicle for endangered species but also for endangered sites, such as wetlands, as explained by the Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont.

El agua es un vehículo para las especies amenazadas, pero también para los lugares en peligro, como los humedales, como explica el Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont.

Wasser ist ein Vehikel für bedrohte Arten, aber auch für gefährdete Standorte wie Feuchtgebiete, wie uns Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont erklärt.

