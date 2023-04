Foire agricole de Baraqueville, 7 mai 2023, Baraqueville.

Mais pas que… Au programme : matériel agricole neuf et occasion, forains divers et plants, concours de vaches laitières, exposition avicole et fête foraine. C’est sûr, cet événement incontournable en Aveyron plaira à tous !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



But not only… On the program: new and used agricultural equipment, various fairs and plants, dairy cow competition, poultry exhibition and fair. It is sure that this event, which is not to be missed in Aveyron, will please everyone!

Pero no sólo eso… En el programa: equipos agrícolas nuevos y de segunda mano, ferias y plantas diversas, concurso de vacas lecheras, exposición avícola y parque de atracciones. ¡Seguro que esta cita ineludible en Aveyron gustará a todos!

Aber nicht nur das… Auf dem Programm stehen: neue und gebrauchte Landmaschinen, verschiedene Schausteller und Pflanzen, Milchkuhwettbewerb, Geflügelschau und Jahrmarkt. Es ist sicher, dass diese unumgängliche Veranstaltung im Aveyron allen gefallen wird!

Mise à jour le 2023-02-01 par SEGALA VIVANT