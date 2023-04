Spectacle « Graine de cabane », 21 avril 2023, Baraqueville.

Dans les recoins d’un centre de tri, un employé valse avec les colis au rebus jusqu’à la découverte d’une malle à spectacle qui fait basculer son histoire..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . 7 EUR.

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



In the recesses of a sorting center, an employee waltzes with discarded packages until the discovery of a show trunk that turns his story upside down.

En los recovecos de un centro de clasificación, un empleado baila el vals con paquetes desechados hasta que descubre un baúl de espectáculos que da un vuelco a su historia.

In den Winkeln eines Sortierzentrums tanzt ein Angestellter mit ausrangierten Paketen, bis er einen Show-Koffer entdeckt, der seine Geschichte ins Wanken bringt.

