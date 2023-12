Cet évènement est passé Foire mensuelle de Baraqueville Baraqueville Catégories d’Évènement: Aveyron

Chaque 2e mercredi du mois, c'est une institution !.

Chaque 2e mercredi du mois, c’est une institution !

On y vient de loin, du Tarn, du Lot, du Villefranchois, du Sud Aveyron, de l’Aubrac pour y vendre de tout, et parfois depuis plusieurs générations. « C’est une foire qui compte », « Même malgré les 13 mois d’hiver de Baraqueville ! » n’hésitent pas à dire certains forains. La clientèle est fidèle. Des habitués, souvent d’un certain âge, qui achètent beaucoup à la foire : de l’habillement, de l’alimentaire et toutes sortes d’accessoires. EUR. Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie

