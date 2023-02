BARAQUE ESPACE CULTUREL AGORA, 9 juin 2023, SANTES.

BARAQUE ESPACE CULTUREL AGORA. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 20:00 (2023-06-09 au ). Tarif : 6.8 à 16.8 euros.

Sortez vos shorts et vos baskets, Baraqué vous propose de partager une expérience unique. Quatre musiciens et une coach de fitness montent ensemble sur scène et vous embarquent dans un véritable bal de sport ! Un spectacle participatif qui se transforme rapidement en séance de fitness collective et rock n’ roll et qui interroge au passage le culte du corps et la notion d’effort tellement valorisée dans nos sociétés. Quelque part entre sueur et réflexion, Baraqué deviendra vite votre salle de sport préférée !

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL AGORA SANTES Avenue des Sports Nord

Sortez vos shorts et vos baskets, Baraqué vous propose de partager une expérience unique. Quatre musiciens et une coach de fitness montent ensemble sur scène et vous embarquent dans un véritable bal de sport ! Un spectacle participatif qui se transforme rapidement en séance de fitness collective et rock n’ roll et qui interroge au passage le culte du corps et la notion d’effort tellement valorisée dans nos sociétés. Quelque part entre sueur et réflexion, Baraqué deviendra vite votre salle de sport préférée !

.6.8 EUR6.8.

Votre billet est ici