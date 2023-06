A la découverte de nouveaux sports et de l’astronomie Baraquadabra centre de loisirs UFOLEP de Val de Lenne Baraqueville, 24 juillet 2023, Baraqueville.

A la découverte de nouveaux sports et de l’astronomie 24 – 28 juillet Baraquadabra centre de loisirs UFOLEP de Val de Lenne Entre 185€ et 195€

L’association La LoCollective propose un séjour à la découverte de nouveaux sports et de l’astronomie

Le vendredi après-midi avant le séjour, les enfants et l’équipe encadrante établiront collectivement le fonctionnement des moment de la vie quotidienne et créeront les outils nécessaire au bon déroulement du séjour. Cet après-midi sera également consacré à la constitution des malles pédagogiques

Le départ du séjour se fera le lundi 24/07 de la commune de Cajarc direction Baraqueville.

Ce séjour se passera sous tente et les enfants seront impliqués dans l’ensemble des temps de la vie quotidienne. En effet, ils seront chargé de la préparation des repas, du dressage et débarassage de la table, de la vaisselle et du rangement. Des temps d’échanges collectifs seront prévus afin de favoriser le vivre ensemble et le consensus dans le fonctionnement du groupe.

Tous les jours les enfants auront l’occasion de « voyager » dans l’espace avec des animations autour de l’astronomie. De plus les enfants vivront des initiations sportives. Le mardi mercredi et jeudi initiation BMX. Le mercredi initiation golf et le jeudi initiation paddle.

Une soirée avec les familles sera prévue à la suite du séjour en septembre afin que les enfants puissent présenter aux familles le séjour vécu par le biais d’un montage vidéo.

Baraquadabra centre de loisirs UFOLEP de Val de Lenne route de vors 12160 Baraqueville Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie

