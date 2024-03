Bara’mann Kervourt (bourg) Plouarzel, dimanche 21 avril 2024.

Bara’mann Kervourt (bourg) Plouarzel Finistère

Pour la 3ème année, l’association Tre-Arzh vous propose une journée autour du four à pain de Kervourt (bourg de Plouarzel). Préparation de la pâte et cuisson de pain et de brioches et parallèlement, préparation de beurre à la baratte.

Le cadre est exceptionnel autour d’un ancien four à pain rénové et dans un environnement architectural conservé.

Diverses animations seront proposées tout au long de la journée exposition sur les fours à pain de Plouarzel, atelier vannerie, jeux bretons, crêpes, bière, producteur de miel et animations musicales… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Kervourt (bourg) Four à pain

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne assotrearzh@yahoo.fr

L’événement Bara’mann Plouarzel a été mis à jour le 2024-03-19 par OT IROISE BRETAGNE