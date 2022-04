Bara’mann Plouarzel, 30 avril 2022, Plouarzel.

Bara’mann Kervourt (bourg) : salle polyvalente 5, Hent Mesmerien – Kroaz Nevez Plouarzel

2022-04-30 – 2022-04-30 Kervourt (bourg) : salle polyvalente 5, Hent Mesmerien – Kroaz Nevez

Plouarzel Finistère Plouarzel

Fête autour du pain et des fours à pain : préparation et cuisson de pain, préparation de beurre ; animations musicales dans l’après midi : expositions sur les fours à pain de la commune de Plouarzel, et expositions de sabots, d’instruments de musique.

En soirée concert de Patrick Ewen, précédé d’histoires d’Alphonse Raguénès et suivi d’un fest-noz.

assotrearzh@yahoo.fr

