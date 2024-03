Baralbike Bar-sur-Aube, dimanche 16 juin 2024.

Baralbike Bar-sur-Aube Aube

Au cœur du vignoble de la Côte des Bar dans l’Aube, venez découvrir les sentiers magiques empruntés par la Baralbike 2024 !

Au menu, cinq parcours VTT balisés de 20 à 75 km, à sélectionner selon son niveau de pratique ou forme physique, du plus abordable au plus costaud, un parcours Gravel 50 ou 80 km et deux itinéraires trail/pédestre de 10 ou 15 km.

Inscription en ligne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

COSEC

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est randorient@gmail.com

L’événement Baralbike Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne