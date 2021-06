Barak’Théâtre Hotel de Ville, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Corbeil-Essonnes.

Barak’Théâtre

du mercredi 7 juillet au vendredi 3 septembre à Hotel de Ville

Retrouvailles, rires, partages, joies, c’est ce que nous désirons pour cet été. Oui nous voulons être légers, beaux et ouverts aux autres. Nous voulons réaliser toutes ces rencontres que nous avons ratées tout au long de l’année. Nous voulons de l’espoir, de la perspective dans l’avenir. Tous ces mois passés, nous ont poussés à penser, à nous questionner sur nos métiers, nos lieux de rencontre, notre ville, notre société, notre monde et sur notre époque. Nous sommes conscients de ce « mouvement » qui est en train se pro- duire actuellement et nous voulons l’interroger. « Le mouvement » nourrira le festival Barak’théâtre à travers deux réflexions principales : nos identités culturelles en mouvement, et les mouvements du théâtre vers la ville. Nos identités culturelles en mouvement… Quelles sont nos cultures ? Que vivons-nous actuellement ? Comment évoluent-elles en ce moment ? Les mouvements de nos identités culturelles avancent sur des lignes de front similaires, laissant la plupart du temps apparaître des fractures : tradition/modernité, rural/urbain, banlieue/centre-ville, nation/minorités, jeunes/vieux, sédentaires/migrants… « Nos identités culturelles en mouvement », ces fractures issues de l’intérieur d’une personne, d’une famille, d’une région, d’un pays ou d’un continent, sera une matière première de réflexion. Mouvements du théâtre vers la ville… La place du théâtre durant la pandémie a perdu de sa substance dans la vie des populations. Autrefois un lieu public, de rassemblement, mais depuis plus d’un an un lieu réservé à une poignée de professionnels qui espèrent ré-ouvrir comme avant. Mais devons-nous rester inchangés ou devons nous imaginer un autre avenir ? Est-ce le début d’un signe fort de l’évolution de nos identités théâtrales ? Il est nécessaire, pour nous, artistes et acteurs culturels, de s’emparer de ce mouvement : le théâtre comme lieu, témoin du temps, de son histoire, de l’évolution, de son rôle et du rapport qu’il entretient avec le spectateur et l’espace public. S’emparer du théâtre pour faire à nouveau résonner les mots, partout, dans la ville. Et pour tous, artistes et acteurs culturels, il s’agit d’une occasion supplémentaire d’apprendre, d’échanger avec les publics dans toute leur diversité. Par ces deux axes, le Festival Barak’théâtre cherche à multiplier les miroirs que sont les regards des uns et des autres : ceux que l’on porte sur sa culture, sa ville, son travail ou tout simplement sur soi-même, et ceux que l’on tourne vers les autres. Un moment de redécouverte qui nous fait grandir grâce à l’autre, à la rencontre et l’échange. MERCREDI 7 JUILLET MARCHÉ DES TARTERÊTS, HÔTEL DE VILLE, MONTCONSEIL VENDREDI 9 JUILLET PARC CHANTEMERLE VENDREDI 16 JUILLET PARC AIMÉ CÉSAIRE –TARTERÊTS VENDREDI 23 JUILLET PARC ROBINSON VENDREDI 20 AOÛT MONTCONSEIL (parc près de la Place des Victoires) VENDREDI 27 AOÛT RIVE DROITE (Parc Darblay) VENDREDI 3 SEPTEMBRE PALAIS DES SPORTS

Entrée libre

Cie Liria – Simon PITAQAJ

Hotel de Ville 2 Place Galignani Corbeil-Essonnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T19:00:00 2021-07-07T21:00:00;2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T22:00:00;2021-07-16T19:00:00 2021-07-16T22:00:00;2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T22:00:00;2021-08-20T19:00:00 2021-08-20T22:00:00;2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T22:00:00;2021-09-03T19:00:00 2021-09-03T22:00:00