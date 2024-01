Davodka + Jeune Mort + Yassin – Festival Hip Opsession Barakason (La) Rezé, 27 février 2024, Rezé.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-27 20:30 –

Gratuit : non 17 en prévente / 18 € sur place Billetterie : hipopsession.com

Concerts. Davodka : En concluant la série désormais culte des Accusés de Réflexions avec les chapitres 3 et 4 présent dans l’album ou il se permet le luxe d’inviter le groupe phare de la scène marseillaise le 3ème Oeil, connu pour ses prises de positions, Davodka délivre ainsi un message d’espoir et de prise de conscience dans une société troublée tiraillée vers les extrêmes qui est la nôtre. Les thèmes déroulés tout au long de l’album résonneront dans l’actualité malheureuse, entre contexte politique houleux et crise se généralisant à tous les niveaux de la société. Jeune Mort : Le rappeur est revenu le 2 décembre dernier avec un nouvel EP de 6 titres, “Avant l’Aube”. Ce nouveau projet, dans la lignée du précédent, dépeint avec froideur et pessimisme la vision du monde d’un artiste qui tente de comprendre ses démons et de vivre malgré les vices qui le consument. + 1ère partie – Yassin : Né à Angers, il a grandi en développant un amour pour la musique, mêlant des influences de la musique marocaine traditionnelle et du hip-hop français. Au fil de ses études et de ses voyages à Paris, Nantes et même Shanghai, Yassin a élargi ses horizons musicaux tout en restant fidèle à ses racines culturelles. Son style musical s’inspire du rap français contemporain. Co-organisé par Pick Up Production et la Soufflerie de Rezé. Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024) Ouverture des portes à 20h

Barakason (La) Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org