Rap. Zinée : Proche du collectif parisien 75e session, la jeune rappeuse Zinée pose des textes acérés d’une voix douce sur son premier album, « Cobalt », mélange sobre et puissant de sons bruts, mélancolie et révolte.Zinée grandit à Toulouse mais c’est à Paris qu’elle choisit de se lancer dans le grand bain. La ville ne tarde pas à tenir ses promesses et la jeune femme rencontre vite les membres de 75e session, collectif au cœur de la nouvelle scène hip-hop française qui réunit des rappeurs, vidéastes et photographes, et dispose d’un quartier général devenu mythique, le Dojo, à la fois lieu d’habitation et de rencontre, mais surtout studio d’enregistrement. Dans cet environnement stimulant, elle collabore avec de nombreux beatmakers et producteurs, dont son ami Sheldon, qui signent les musiques de ses titres en puisant dans la trap, la pop, l’électro ou la drill, son genre préféré. Un son brut et sombre qui colle bien à ses textes très personnels, qu’ils explorent le versant mélancolique de sa personnalité ou son caractère bravache et révolté. Avec son EP, « Futée » (2020), et son premier album, « Cobalt », paru à l’été 2021, Zinée s’est déjà fait une place au soleil. + 1ère partie.

