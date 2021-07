Barak’ Théâtre Théâtre Dunois, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

du samedi 24 juillet au dimanche 29 août à Théâtre Dunois

Installation de la Barak’Théâtre, une structure mobile en bois permettant de se retrouver à l’extérieur tout en instaurant un cadre intime entre l’œuvre des Compagnies Liria et Amin Théâtre et le spectacteur. Retrouvez la programmation de ce week end sur notre site internet ! Samedi 24 et dimanche 25 juillet au Théâtre du Parc – Parc Floral de Paris – Spectacle « Le manuscrit des chiens III » à 16h – Contes à 17h30 Mercredi 28 et jeudi 29 juillet au Théâtre Dunois : – Spectacle « Le manuscrit des chiens III » à 15h – Contes à 16h30

Accès libre et gratuit sur réservation

Le théâtre en été avec les Compagnies Liria et Amin Théâtre

Théâtre Dunois 7 rue Louise Weiss 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris



