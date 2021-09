Olivet Olivet Mayenne, Olivet BARAGOUINES + OPEN BLUES | GUITARE ET UKULÉLÉ / AMBIANCE FOLK. Olivet Olivet Catégories d’évènement: Mayenne

Olivet

BARAGOUINES + OPEN BLUES | GUITARE ET UKULÉLÉ / AMBIANCE FOLK. Olivet, 10 septembre 2021, Olivet. BARAGOUINES + OPEN BLUES | GUITARE ET UKULÉLÉ / AMBIANCE FOLK. 2021-09-10 – 2021-09-10 Le Café du Garage 4 Rue Principale

Olivet Mayenne Olivet Baragouines ce sont des copines angevines. Guitare et ukulélé accompagnent des mélodies d’hier et d’aujourd’hui dans une ambiance folk. Un pêle-mêle de reprises fraîches et originales pour adoucir vos p’tits cœurs. Open Blues (1re partie) : une chanteuse, un guitariste et un bassiste. Infos pratiques :

Tout public

Tarif(s) : Prix libre Baragouines + Open Blues | Guitare et ukulélé / Ambiance Folk. +33 2 43 02 24 46 http://www.lavoixdegarage.org/ Baragouines ce sont des copines angevines. Guitare et ukulélé accompagnent des mélodies d’hier et d’aujourd’hui dans une ambiance folk. Un pêle-mêle de reprises fraîches et originales pour adoucir vos p’tits cœurs. Open Blues (1re partie) : une chanteuse, un guitariste et un bassiste. Infos pratiques :

Tout public

Tarif(s) : Prix libre dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Olivet Autres Lieu Olivet Adresse Le Café du Garage 4 Rue Principale Ville Olivet lieuville 48.12117#-0.91663