Exposition au lavoir du Rodiveau 16 et 17 septembre Baracé Entrée libre

Venez-vous balader le long du cours d’eau le Rodiveau pour admirer l’exposition en plein air ‟Pour lavoir fait ! Le blanc en mouvement…” et partez à la découverte d’un mélange harmonieux, de peintures, d’art brut, collages, land’art, mises en situations et photographies argentiques tirées par les résidents de la « maison Perce-Neige ».

Organisée par les résidents de la « maison Perce-Neige », avec le soutien de bénévoles durtaloises de « tous à Gouis » et du ‟photo-vidéo Club » de Rives-du-Loir-en-Anjou/Soucelles.

Baracé 49430 Baracé Baracé 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 76 93 89 Métairie Parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Laura Bellanger