Drome Menglon . Bercé par la musique latino et le flamenco, Canelita arrive au monde en automne 2022 avec Pierre Pardo à la guitare et Yudena Ayala au chant. Le duo distille une musique sincère et puissante qui prend tout son sens sur scène. +33 4 26 58 87 72 http://www.barabock.fr/ Barabock 80 routes des tonnons Menglon

