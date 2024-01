BARABBAS SUPERTZAR NORMES LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE – LA NEF Guebwiller, mercredi 24 avril 2024.

Pour cette deuxième édition des Riffs de la Crypte, un plateau de Doom Metal français investit le Caveau, temple souterrain dédié aux musiques occultes, avec Barabbas, Supertzar et Nomes. Du guide spirituel des doomsters à un Heavy Doom teinté de psychédélisme, en passant par des influences nordiques, cette soirée s’annonce riche en incantations saturées et déviances sonores assumées.BARABBASDepuis l’an de grâce 2007, Barabbas prodigue réconfort moral, paix de l’esprit et acouphènes irréversibles aux brebis métalliques égarées qui poussent les portes de son Eglise Sonique du Saint Riff Rédempteur. Apôtre d’un doom chanté en français, le groupe a sorti deux albums : Barabbas (LP) en 2011 et Messe pour un chien (LP) en 2014, bien accueillis par les doomsters français et étrangers.NORNESLe destin, quoi d’autre aurait réuni les quatre musiciens abimés par les complaintes du Doom? Les NORNES sont à l’œuvre, assemblant les fibres de Cathedral, Warning, Pallbearer pour en tirer des fils, tissant en secret le canevas d’un passé, d’un présent et d’un avenir commun. Dans leur premier tableau, elles mettent en scène la chute, la colère, le questionnement, la vacuité de l’existence.SUPERTZARCréé en octobre 2017 lors d’un concert de Monolord et Conan, Supertzar est un groupe de Heavy Doom avec son propre style. Le nom est avant tout un hommage à Black Sabbath. Il a trouvé son propre sens dans la naissance du deuxième EP, dans un titre racontant l’histoire d’Ivan IV Vasilyevich, le premier tsar de toutes les Russies.

