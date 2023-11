34éme Téléthon 2023 Sud Gâtine : opération Pizzas O’Verruyes Bar Verruyes, 8 décembre 2023, Verruyes.

Verruyes,Deux-Sèvres

Vendredi 8 et samedi 9 décembre, opération pizzas

Participation de 2€/pizza au profit du Téléthon.

Commandes au 05 49 70 82 54 ou directement au bar de Verruyes.

Dons en ligne : mapage.telethon.fr/animation/Téléthon-SUD-GATINE. (66 % du montant déductible des impôts).

Programme complet (avec les étapes) : Facebook Téléthon secteur Mazières-en-Gâtine.

Renseignements : 07.50.44.35.49..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Bar

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday December 8 and Saturday December 9, pizza operation

2/pizza to benefit the Telethon.

Orders on 05 49 70 82 54 or directly at the Verruyes bar.

Online donations: mapage.telethon.fr/animation/Téléthon-SUD-GATINE. (66% of the amount is tax-deductible).

Full program (with stages) : Facebook Téléthon Mazières-en-Gâtine sector.

Information: 07.50.44.35.49.

Viernes 8 y sábado 9 de diciembre, reparto de pizzas

2¤/pizza a beneficio del Teletón.

Para hacer un pedido, llame al 05 49 70 82 54 o diríjase directamente al bar de Verruyes.

Donaciones en línea: mapage.telethon.fr/animation/Téléthon-SUD-GATINE. (El 66% del importe es deducible de impuestos).

Programa completo (con etapas) : Facebook Téléthon sector Mazières-en-Gâtine.

Información: 07.50.44.35.49.

Freitag, 8. und Samstag, 9. Dezember, Pizza-Aktion

Teilnahme von 2?/Pizza zu Gunsten des Telethon.

Bestellungen unter 05 49 70 82 54 oder direkt in der Bar von Verruyes.

Online-Spenden: mapage.telethon.fr/animation/Téléthon-SUD-GATINE. (66 % des Betrags können von der Steuer abgesetzt werden).

Vollständiges Programm (mit den Etappen) : Facebook Téléthon secteur Mazières-en-Gâtine.

Auskunft: 07.50.44.35.49.

Mise à jour le 2023-11-21 par CC Val de Gâtine