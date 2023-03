Weekend à la découverte des métiers d’art, du patrimoine à la création à Bar-sur-Seine. Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Weekend à la découverte des métiers d’art, du patrimoine à la création à Bar-sur-Seine. Bar-sur-Seine, 1 avril 2023, Bar-sur-Seine. Weekend à la découverte des métiers d’art, du patrimoine à la création à Bar-sur-Seine. 1 et 2 avril Bar-sur-Seine Du samedi 1er avril au dimanche 2 avril, de 10H00 à 18H00.

Déambulation dans le cœur historique de la ville, avec la présence d’environ 30 artisans, des artisans d’art et métiers d’art, ainsi que des entreprises du patrimoine vivant, dans différents secteurs d’activité des métiers d’art, comme des artisans verriers, des tapissières, de la coutellerie d’art, sellerie d’art, artisan armurier, maroquinerie, entreprise du patrimoine vivant, artisans vitrailliste, maçonnerie d’art, peinture en trompe l’œil … et d’autres corps de métier d’art à découvrir ce weekend.

Les artisans seront répartis dans des tiers lieux, comme des locaux commerciaux actuellement vacant, des bâtiments publics ou privés ou hôtel particulier, à l’église de Bar-sur-Seine, à la mairie… pour créer un cheminement auprès du public, qui permettra aussi la découverte de la ville, de son patrimoine, son histoire avec la participation de l’office du tourisme de la cote des bars en champagne. Dans un rayon géographique d’environ 500 mètres.

Les restaurants de la ville seront ouverts le samedi midi et le soir. Le dimanche la restauration sera assurée par l’association des commercants, artisans et professions libérales » Au Pied de la Tour », place de la République.

Le samedi de 16H00 à 17H30, la mairie de Bar-sur-Seine, signera officiellement son entrée dans le programme Petite Cité de Caractère PCC, en présence d’élus de la commune, du département, de la région, ainsi que des responsables régionaux et nationaux du programe Petite Cité de Caractère.

L'association « l'outil en main » sera présente pour faire des démonstrations avec ses jeunes adhérents, des métiers d'artisanat.

