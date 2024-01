Ciné-théâtre Bar-sur-Aube, jeudi 22 février 2024.

Ciné-théâtre Bar-sur-Aube Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22

CYRANO DE BERGERAC

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française. Cyrano de Bergerac manie aussi bien les mots qu’il manie l’épée. Il aime secrètement sa cousine Roxane mais se trouve trop laid pour se déclarer. Quand Christian, fraîchement entré à la compagnie des Cadets, lui demande de l’aide pour la séduire, Cyrano use de sa plus belle prose pour conquérir le cœur de la belle… Ce nouveau Cyrano à la Comédie-Française se déploie dans un décor unique évoluant à chacun des cinq actes. Du baroque au féerique, le dispositif de cette nouvelle mise en scène sublime la comédie héroïque de Rostand, dont le héros incarne, depuis près de 130 ans, le panache dans toute sa splendeur.

Durée: 2h30

15 Eur.

3bis Boulevard de la République

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est cinema.barsuraube@gmail.com



