SOIREE VINYLES Bar Snack le Graniti’k Peyre en Aubrac, 16 décembre 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Soirée vinyles avec l’oreil musical & Jbus selecta

Repas Poutine Saucisse

Blind test avec des lots à gagner

Election du plus beau pull de noël (le vainqueur récompensé)

Réservation au 04 66 32 20 53 ….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 00:00:00. EUR.

Bar Snack le Graniti’k Lasbros

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Vinyl evening with l’oreil musical & Jbus selecta

Poutine Saucisse meal

Blind test with prizes to be won

Election of the most beautiful Christmas sweater (winner rewarded)

Book on 04 66 32 20 53 …

Noche de vinilos con l’oreil musical & Jbus selecta

Comida Poutine Saucisse

Prueba a ciegas con premios

Elección del jersey de Navidad más bonito (se premiará al ganador)

Reserve en el 04 66 32 20 53 …

Vinylabend mit l’oreil musical & Jbus selecta

Poutine-Wurst-Essen

Blindtest mit Preisen zu gewinnen

Wahl des schönsten Weihnachtspullovers (der Gewinner wird belohnt)

Reservierung unter 04 66 32 20 53 …

