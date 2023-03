Concerts au Hangar Bar-restaurant « Hangar », 31 mars 2023, Niort .

Concerts au Hangar

2023-03-31 21:00:00 – 2023-03-31

« On l’attendait, on l’espérait : un nouvel album de Corine, pour réenchanter la rentrée, faire chauffer le dancefloor, illuminer 2023 d’une lueur d’espoir et de bienveillance. Pari tenu : « R » – titre de son deuxième album – pour Respirer, Renaître, Réenchanter, (se) Réinventer, Résilience, tient ses promesses et même au-delà. Corine saison 2 est à la fois, comme l’écrivait Verlaine (et Mylène Farmer) « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre»

En première partie, le très prometteur groupe angevin Michelle & les garçons !

Mélodies envoûtantes, ardentes et généreuses, en voilà trois qui mènent la pop bien à leur manière. Au regard de Michelle, des visages pailletés et de leurs corps avides, on comprend vite que l’énergie du rock s’empare sans effort de leur allure pop. »

Source : Le Hangar resto

Le hangar resto

