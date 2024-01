DJ set Hip-Hop + Workshop beatmaking Bar-restaurant de Points Communs cergy, vendredi 26 janvier 2024.

DJ set Hip-Hop + Workshop beatmaking A l’occasion du temps fort Génération(s) de Points Communs, La Ruche propose une soirée 100% Hip-Hop avec un Dj set de Namu Serpentard Vendredi 26 janvier, 20h00 Bar-restaurant de Points Communs Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

[17h à 19h] WORKSHOP : INITIATION AU BEATMAKING

Au Théâtre95 de Points Communs

Avec Ecstatic Playground

Découverte et initiation collective des principes du beatmaking à partir du logiciel Ableton permettant de faire de la musique grâce aux instruments intégrés, d’enregistrer via des instruments live, de réaliser des arrangements, d’appliquer des effets, … C’est un véritable studio d’enregistrement complet qui permet d’aller de la création à la production sans quitter le logiciel.

Gratuit sur inscription : https://points-communs.notre-billetterie.com/billets?seance=3898

[20h] DJ SET HIP-HOP : NAMU SERPENTARD

Au Bar-Restaurant de Points Communs à Cergy

Originaire de Cergy, Namu Serpentard est un artiste pluridisciplinaire. Danseur, DJ et compositeur (beatmaker), c’est en 2019 qu’il a son premier contact avec la composition et le DJing sur recommandation de ses proches.

Il est initié par des compositeurs tels que Ouz’One et Stanza ou encore DJ Stresh pour le DJing. Au fil de ces dernières années, il poste du contenu, des compositions, des édits et des remixes sur les plateformes Soundcloud, Bandcamp et Youtube. Il a l’occasion de mixer différents événements Hip Hop dans plusieurs pays en Europe (France, Allemagne, Espagne,etc.).

Adresse :

Bar-restaurant de Points Communs

Allée des Platanes

95000 Cergy

Association La Ruche