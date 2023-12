FEUX D’ARTIFICE DE NOËL Bar L’Estaminet Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Début : Lundi 2023-12-25 19:00:00

fin : 2023-12-25 19:15:00 Feux d’artifice de Noël.

Feux d’artifice de NoëlTout public 0 EUR.

Bar L’Estaminet Place Caritey

Vagney 88120 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

