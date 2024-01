Cordenstock Bar Les Trois Vallées | Tréveray Tréveray, samedi 13 janvier 2024.

Cordenstock Musiques traditionnelles scandinaves, celtes, médiévales, renaissance et baroques… Samedi 13 janvier, 20h00 Bar Les Trois Vallées | Tréveray Entrée libre

L’ensemble Cordenstock est formé de trois musiciens passionnés qui revisitent les polskas et autres musiques de Suède :

– Jean-Claude Condi, luthier, archetier et musicien. Il a installé son premier atelier en 1985. Depuis 2001, il est installé à Mirecourt où Il fabrique essentiellement des nyckerlharpas, instruments traditionnels suédois. Jean-Claude Condi a aujourd’hui une renommée internationale.

– Jean-Louis Mille, ami de longue date de Jean-Claude Condi pratique le nyckelharpa depuis 1984. Il joue notamment sur le premier nyckelharpa de Jean-Claude Condi. Jean-Louis Mille fait partie de Groupe Sans Gain depuis 1995 et a également joué dans le groupe d’Ici et d’Ailleurs

– François Brochet, multi-instrumentiste, il est passionné de musiques traditionnelles. Il anime des des bals et participe régulièrement à des sessions irlandaises et joue actuellement dans différents groupes. Il dirige le conservatoire de musique d’Hagondange.

Bar Les Trois Vallées | Tréveray 14 Rue du Général Leclerc, 55130 Tréveray Tréveray 55130 Meuse Grand Est

