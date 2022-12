Le sexagénaire aux LimogEs Bar Les LimogEs, Limoges (87)

Le sexagénaire aux LimogEs Bar Les LimogEs, Limoges (87), 10 février 2023, . Le sexagénaire aux LimogEs Vendredi 10 février 2023, 19h30 Bar Les LimogEs, Limoges (87) avec Jacky Lemarteau & Cie Bar Les LimogEs, Limoges (87) 10, Rue du Temple Bar Les LimogEs, 87000 Limoges, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:30:00+01:00

2023-02-10T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Bar Les LimogEs, Limoges (87) Adresse 10, Rue du Temple Bar Les LimogEs, 87000 Limoges, France Age maximum 110 lieuville Bar Les LimogEs, Limoges (87)

Bar Les LimogEs, Limoges (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//