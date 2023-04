A la rencontre d’une pelouse sèche, 31 mai 2023, Bar-lès-Buzancy.

Mercredi 31 mai de 14h à 17hA la rencontre d’une pelouse sèche:Caractéristiques, faune et flore de ces milieux calcaires.Gratuit et ouvert à tous..

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 . .

Bar-lès-Buzancy 08240 Ardennes Grand Est



Wednesday, May 31 from 2:00 to 5:00 p.m.A meeting with a dry grassland: Characteristics, fauna and flora of these limestone environments. free and open to all.

Miércoles 31 de mayo de 14.00 a 17.00 hEncuentro con un pastizal seco: características, fauna y flora de estos medios calcáreos.

Mittwoch, 31. Mai, 14.00-17.00 UhrDie Begegnung mit einem Trockenrasen: Merkmale, Fauna und Flora dieser kalkhaltigen Lebensräume.Kostenlos und für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-03-24 par Ardennes Tourisme