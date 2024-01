Cours de danses folk Bar l’éprouvette Saint-André-des-Eaux, jeudi 29 février 2024.

Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 19:30:00

fin : 2024-02-29 21:30:00

Menés par Erwan, les cours de danses folk sont ouverts à toutes et tous, dans une ambiance bienveillante, inclusive et joyeuse ! L’occasion de découvrir les cercles circassiens, valses, scottish et autres mazurka pour être à l’aise pour danser dans des bals folks !

Bar l’éprouvette D26

Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme